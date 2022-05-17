澳洲上周消費者信心創21個月新低 10:222022/05/17 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳盛銀行與市調公司Roy Morgan製作的最新調查顯示，澳洲消費者信心指數在上周下滑1.3％，跌至2020年8月以來最低點，反映澳洲通膨持續升溫讓消費者備感壓力。澳洲消費者對財務現況的信心指數在上周下滑4.4％，對未來的預期指數也下滑0.4％。在各大消費項目當中，消費者對大型家電支出的信心指數在上周下滑2.7％，且過去3周來已下滑14.7％。 民調落後選情告急 澳洲總理宣布住房政策 私售澳洲基金吸金30億 百富資本控股負責人炫富遭3路搜索 #下滑 #澳洲 #消費者對 #信心指數 #上周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國重返海洋強國 04:102022/05/17 時論廣場 《金融》上周亞股 陸股獨紅、越南墊底 16:292022/05/16 財經 八個月來首見下滑！ 美4月CPI年增回落至8.3％ 04:102022/05/12 財經要聞 違法私售澳洲基金 北檢搜索百富資本控股約談4人 16:392022/05/12 社會 封控掣肘 廣達Q1三率三降 04:102022/05/14 財經要聞 《商情》大豆一度跌至五周低點 小麥周漲逾7% 玉米連四揚3.7% 10:572022/05/14 財經 倫飛電腦 寫單季次高 04:102022/05/13 證券．權證 工商社論》拜登總統東亞行和印太戰略的未來 04:102022/05/15 財經要聞 陸人民幣貸款驟降 經濟拉警報 04:102022/05/14 全球財經 在野質疑開綠色通道 獨厚福又達 04:102022/05/12 政治要聞 前國安會退休會計主任與子涉吸金 推銷澳洲基金海削30億 07:432022/05/13 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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