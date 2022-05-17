澳盛銀行與市調公司Roy Morgan製作的最新調查顯示，澳洲消費者信心指數在上周下滑1.3％，跌至2020年8月以來最低點，反映澳洲通膨持續升溫讓消費者備感壓力。澳洲消費者對財務現況的信心指數在上周下滑4.4％，對未來的預期指數也下滑0.4％。在各大消費項目當中，消費者對大型家電支出的信心指數在上周下滑2.7％，且過去3周來已下滑14.7％。