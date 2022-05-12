違法私售澳洲基金 北檢搜索百富資本控股約談4人 16:392022/05/12 中時 蔣永佑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 百富資本控股涉嫌違法私售澳洲基金， 北檢搜索3處並約談4人。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 百富資本控股負責人儲開軒，涉嫌未經主管機關許可於國內從事銷售澳洲基金，台北地檢署12日指揮台北市調處，共搜索3處並約談儲男共4人，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》非法未經許可於境內從事銷售境外基金罪嫌偵辦。 檢調獲報，儲男等人自2016年5月迄今，以百富資本控股名義，違法在台私售澳洲基金，由於目前搜索行動仍在進行中，被害人數及不法所得尚待進一步統計，儲男等4嫌則稍晚將移送北檢複訊。 富采調高資本支出 上看80億 觀念平台－全球資本市場找尋新方向 #百富 #資本 #儲男 #違法 #約談 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 300萬資本額動物藥商接上億快篩訂單 藍委轟高登2.0 16:532022/05/09 政治 弟弟派召巴拿馬長榮國際臨時股東會 張國華：違法無效 10:452022/05/10 財經 長榮家變 海外金庫董座鬧雙包 04:102022/05/11 財經焦點 時論廣場》大陸互聯網整頓再出發（白德華） 18:302022/05/08 時論廣場 台美利差擴大 壽險業是受害者 04:102022/05/07 金融．稅務 林穎孟涉詐議員助理費檢調二度搜索 前男友回國遭約談 17:372022/05/09 社會 《金融》集保籲落實股東會防疫 檢舉違法價購委託書 17:192022/05/11 財經 涉詐領助理費 檢再約談林穎孟及前男友 04:102022/05/10 社會新聞 陸互聯網整頓再出發 04:102022/05/09 時論廣場 專家示警：外匯不是用來創造獲利 04:102022/05/07 金融．稅務 高教首例 弘光科大解聘專案教師判違法 04:102022/05/11 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。