百富資本控股負責人儲開軒，涉嫌未經主管機關許可於國內從事銷售澳洲基金，台北地檢署12日指揮台北市調處，共搜索3處並約談儲男共4人，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》非法未經許可於境內從事銷售境外基金罪嫌偵辦。

檢調獲報，儲男等人自2016年5月迄今，以百富資本控股名義，違法在台私售澳洲基金，由於目前搜索行動仍在進行中，被害人數及不法所得尚待進一步統計，儲男等4嫌則稍晚將移送北檢複訊。