藝人譚艾珍之女、身兼作家與演員身分的女星歐陽靖，從日本返台生下兒子「新醬」後，如今帶著孩子定居台南，經常在社群分享育兒日常的她，日前曬出2歲兒子崩潰躺地的照片，被部分網紅、藝人批評自私，她當時勇敢回擊，但也為避免再引發爭議，而有好一段時間沒發類似的照片，直到昨天(5/10)又分享了新醬躺地照，但這回不一樣了，兒子有了驚喜的改變。

歐陽靖昨天在臉書po文，久違又分享了兒子躺地照，透露她這天獨自去超商買東西，被店員問：「新醬最近都不躺了嗎？」，她笑回兒子還是照躺，只是她好多天沒po，因為在等風頭過去，反倒是店員吐露「我們好想念他躺躺的樣子喔！」。

店員思念新醬躺地的模樣，讓歐陽靖相當意外，因此又po照，順便報告一下「躺地寶」的近況，「新醬最近躺地的儀式改變了，他已經長大了，再也不是為了 不合作運動或是無理取鬧而躺！他現在之所以躺，就是因為他單純想躺！，可能因為累了，或覺得店裡冷氣很涼很舒服、天花板很美之類，孩子就會原地躺下休息。

歐陽靖表示，如果是沒有妨礙到別人的情況下，她確實不會對兒子採取強制驅離的動作，而這情有可原，「一來是因為他目前有14公斤、扭力大過短吻鱷，我硬抱他腰會斷掉！二來是他不吵不鬧，躺個一分鐘就會自動起身了」，很好奇活得超級自在的兒子到底會躺到幾歲，身為母親她決定暫且觀察幫他做點紀錄。

有趣的是，這回歐陽靖附上了免責聲明，表示新醬躺地行為都是在店家的同意下進行，「他沒有造成任何人的困擾或顧客權益受損，躺地時間總共不到一分鐘」，且起身後，她會立刻幫兒子噴上抗菌噴霧並帶回家洗澡，也表示自己不鼓勵兒童躺地的行為，「請不要強迫你家小孩躺地，不是每個寶包都跟新醬一樣不愛乾淨！」。