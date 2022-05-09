昆山封控害慘仁寶，仁寶4月營收幾近腰斬，月減幅度高達47.5％、只剩539.21億元，營收也比去年同期下滑39.7％，筆電出貨量僅有220萬台，出貨量比腰斬更深、月減幅度高達52.2％，也因為4月營收因為封控影響而重摔一跤，累積前四月營收為3217.79億元，比去年同期減少10.5％。 隨著昆山廠已經復工，仁寶表示，5月營收與出貨量將能比4月好轉。