南韓女星趙敏雅，過去曾是初代偶像女團「Jewelry」的一員，她在2006年宣布退團後，仍以solo歌手身分活動演藝圈，然而她才離開了醉酒會家暴的前男友，突然嫁給多金健身中心CEO，原以為生活就此過上美好婚姻生活，想不到日前竟爆出現任老公也會家暴，讓大批網友感到非常心疼。

原以為趙敏雅(中)嫁給CEO老公(左)會有幸福婚姻，想不到卻是地獄的開始。(圖/趙敏雅 IG)

趙敏雅2020年和這名大她6歲的健身CEO結婚，於去年2021年6月生下寶貝兒子，然而16日她卻在IG曬出和兒子的燦爛合照，文中竟在講述兒子睡著，她就會開始面臨地獄的開始，反覆被施暴者抓著脖子往地上摔，導致她過度換氣休克昏迷，被緊急送往醫院搶救，所幸已經沒有了生命危險。

趙敏雅經常做甜點給小朋友吃。(圖/趙敏雅 IG)

趙敏雅經常在IG曬寶寶成長過程，也經常下廚做飯給小孩吃，看似生活過得平淡美好，但文章間的字字句句都在透露自己的不安害怕，寫下：「幸好醒著的時候兒子在我身邊笑得很開心，無論是身體不舒服還是心痛，無論發生什麼事情，我都會充滿正能量地陪伴在兒子身邊，因爲我是一位媽媽。」不過她也用標籤備註：「媽媽想得到保護」。

趙敏雅看著寶寶成長心裡很喜悅，卻遇到家暴男丈夫令網友不捨。(圖/趙敏雅 IG)

這篇貼文一經曝光後，留言區湧入網友鼓勵：「我真的很擔心妳呀加油」、「這是怎麼回事呀」、「多多照顧好自己不要生病了」、「絕不要輕放這種人！」、「無論出自什麼原因暴力都不應該正當化」、「我們都支持妳的敏雅姐！」事實上，該貼文並未指明施暴者是誰，不過大家都猜測是她老公，紛紛投以同情的目光。

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