高雄楠梓區後勁國小施作工程時，讓學生在美術課畫笑臉畫作，再將畫作製成陶磚展設於校門，許多畢業學生回到母校時，看到自己在校門口的「類竣工銘牌」作品，都會想起兒時在學校的回憶。（趙建銘提供／洪浩軒高雄傳真）

以往建築工程完工後，有設立「竣工銘牌」來感謝工程單位的文化，且通常在工程款高達5000萬以上的建築設牌，但隨著時代演進，「竣工銘牌」已不再是死板的碑牌，建築師趙建銘在校園工程與校方合作，讓竣工銘牌以學生的繪畫、陶瓷作品等多樣化方式呈現，別有一番風味。

一般來說，相關單位辦理工程款查核金額（5000萬元）以上新建、特殊或具紀念性質的工程，依規定應設置竣工銘牌，牌面內容大約是紀錄該工程名稱、主辦單位、設計監造單位、施工廠商、竣工日期、建造經額等等，用以紀念並感謝相關施作單位。

但隨著時代變遷，已經很少廠商會特別去訂製死板板的竣工銘牌，反而會結合多樣化創意作品來替代，讓竣工銘牌更具有特色及代表性，趙建銘表示，學校的工程依他們的作法，會希望將「工程即課程」的概念納入竣工銘牌設計，讓學生也可以成為參與工程的一份子。

趙建銘指出，他們在校園工程比較重視參與式設計，因為在工程施作的過程中，不免會有一些噪音、粉塵影響到師生，透過加入學生的藝術創作或其他多樣化的方式來取代死板的竣工銘牌，不僅不會讓學生對工程只留有負面印象，也因為加入學生的創意，讓工程更具意義及紀念價值，同時也注入新活力。

趙建銘舉例，現在的竣工銘牌已經不同以往用制式方式呈現，先前曾經在高雄楠梓區後勁國小施作工程時，團隊與校方達成協議，讓學生在美術課畫笑臉畫作，再將畫作製成陶磚展設於校門，許多畢業學生回到母校時，看到自己在校門口的作品，都會想起兒時在學校的回憶。