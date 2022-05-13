隨著股市陷入劇烈震盪，被視為風險資產的加密貨幣價值亦跌跌不休，周四TerraUSD穩定幣再度重挫，拖累比特幣跌破2.6萬美元大關，一度觸及25,402元美元，創下2020年12月以來新低，與去年11月觸及的近6.9萬美元歷史高點相比，比特幣價格和市值都已經跌掉了三分之二。

全球第四大穩定幣TerraUSD原本與美元的兌換比率應維持在1：1，但在日前脫鉤之後，現在與美元已經漸行漸遠，使比特幣交易雪上加霜。

加密貨幣價格持續下探，幣圈名人身價也跟著跳崖。虛擬貨幣交易平台幣安（Binance）創始人趙長鵬損失尤其慘重，據媒體報導，今年1月時其個人財富高達960億美元，但目前恐已跌至116億美元，不到半年就蒸發了844億美元。

受比特幣崩跌影響，美國最大加密貨幣交易所Coinbase股價在過去短短一周已經腰斬，今年以來跌逾75%，較2021年11月創下的歷史高點下跌近85%。其執行長Brian Armstrong的個人資產估計從今年1月的約137億美元崩跌至約22億美元。

虛擬貨幣交易所FTX創辦人、外號「薯條哥」的Sam Bankman-Fried個人資產腰斬，目前約為113億美元。

資產管理公司Mobius Capital創辦人、人稱「新興市場教父」的墨比爾斯（Mark Mobius）表示，加密貨幣是市場悲觀情緒的領先指標。他預期標普500指數可能繼續走低，因為「看起來很多人已經開始放棄希望」，他並警告業績表現差的科技股將受到重創。但墨比爾斯也表示：「底部還沒有到，現在可能只是開始，當所有人都放棄希望時，底部才會出現」。