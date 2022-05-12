奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（12）日宣布，將在2022年7月12日，發放2021年每股ADS 1.25美元（約新台幣37.1元）的現金股息。現金股息之股東基準日訂為2022年6月30日，普通股與ADS之相互轉換之股務服務，將於2022年6月23日至30日之間暫停。

奇景光電執行長吳炳昌表示，公司自2006年在美國納斯達克上市以來，一直依照以往慣例發放股息，展現奇景對股東長期支持的回饋。基於2021年創紀錄的獲利表現，奇景決定發放每股ADS 1.25美元（約新台幣37.1元）的現金股息。

吳炳昌指出，配息率為去年稅後利潤的50％，低於過去大部份年份的配息率，奇景的主要考慮是，在可預見的未來，成熟製程產能短缺無法緩解，但我們對未來幾年營運持續成長深具信心，為因應未來成長需求與各種不確定因素，因此預留未來充足的營運資金。

吳炳昌說，奇景感謝股東的支持，將持續執行業務目標並努力達到長期成長。一般來說，奇景光電會根據前一年的財務績效，在當年的年中發放現金股息。