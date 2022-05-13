趙寅成在《偶然成為社長2》經營社區超市。（愛奇藝國際站提供）

韓綜《偶然成為社長2》最新一集找來金憓秀、韓孝周與朴慶惠當嘉賓，精肉店老闆一家也趁最後一晚造訪餐廳，車太鉉隨口問才知道老闆並非當地人，27年前因幫底下員工反映不滿竟遭公司裁員，身無分文時受到超商老闆幫助，從當地屠宰場東山再起，一度窮到沒錢買米。老闆娘當下述說這段辛酸過往雖然沒哭，沒想到起身要走時，金憓秀一把將她緊緊擁入懷中，對方竟當場失聲痛哭！韓孝周也認證影后的擁抱有魔力，「我第一次見前輩也是被她緊緊抱著，然後我就哭了，前輩的擁抱真的像是個（淚水）開關。」

這是金憓秀首次作客實境綜藝節目，這位重量級影后首肯的原因曝光。車太鉉感謝她：「作為後輩真的很感激，連要怎麼開口邀請都考慮了很久，甚至還多方打聽前輩的身體狀況。」趙寅成回憶當初光提議就想了很多，「現在打電話時間點對嗎？主持青龍獎是減肥期，那段時間絕對不可以。而且被拒絕的可能性很高，也考慮到前輩就算拒絕也能安心的說法。」金憓秀聽了大笑，「（趙寅成傳的）簡訊內容也讓我學到很多，原來請託是要這麼寫的。」

韓孝周也附和表示，趙寅成私下真的是相當會照顧人的類型，同時還相當浪漫，「我和他為了拍廣告，去了喜馬拉雅山2次，他很堅持要在山頂上煮泡麵，說會是一生難忘的味道。」趙寅成則抱歉回，自己身為前輩，年輕時對韓孝周不夠好，怕讓對方受傷。這時金憓秀曝光韓孝周真實個性，「孝周比自己年紀更成熟，又非常坦率，她真的個性很灑脫，是我遇過最灑脫的女演員，一點都不做作！」

和趙寅成一同演出電影《逃出摩加迪休》的朴慶惠，在第一季是得力洗碗助手，這季回歸幫忙，趙寅成感激喊「慶惠啊，我沒妳不行！」韓孝周吃醋問：「歐巴那我呢？」隔天，趙寅成把撕下的月曆當吸油面紙擦，車太鉉問：「油墨不會沾到臉上嗎？」坐在旁邊的朴慶惠與趙寅成同時對視，男神回眸還說，「跟馬卡龍一樣甜」，讓朴慶惠瞬間羞到撇頭回，「我以為我已經適應了，結果根本還沒。」《偶然成為社長2》每週五在愛奇藝國際站、friDay影音同步跟播。