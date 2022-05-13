虎年優惠一波波，六福村不只給生肖屬虎的遊客優惠，近期推出官網限定「母老虎」及「話虎男」優惠，在活動期間內上官網預訂，原價999元的成人票每張只要520元，等於買1張現省479元。

六福村以母老虎為主題讓女生划算暢玩遊樂園，即日起至15日在官網快閃推出女生限定「母老虎優惠」每張門票520元，完成訂購後可於5月16日至6月5日期間使用；針對男性則推出「話虎男優惠」每張門票520元，5月16日至5月22日在六福村官網線上開放搶購，5月23日起至6月12日期間即可入園暢玩。

虎年看老虎應景，遊客可搭乘猛獸巴士遊歷猛獸區，觀察成群孟加拉虎，有機會還能看見牠們靠近巴士，近距離欣賞其英姿；6月5日前園區舉辦的動物派對活動期間，還能前往非洲部落的數位生態教育館欣賞百獸之王老虎特展。此外，每日下午2點登場的「動物大遊行」（逢周二停演），將由人氣角色「虎大」帶著動物好朋友們舉辦粉絲見面會。