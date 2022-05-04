58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司連續開庭，被喻為「21世紀英國最大誹謗案」，兩人在庭上的種種表現都被拿出來討論，甚至全程直播開庭內容，成為時下最多人討論的官司案件，近日強尼戴普的支持度越來越高，安柏赫德似乎是擔心敗訴，在美國時間3日向法庭提出「撤回訴訟」，但遭到法官駁回。

安柏赫德曾經在2018年於《華盛頓郵報》發表專欄文章，文章中提到自己被強尼戴普家暴，這在當時引起軒然大波，甚至導致強尼戴普慘遭電影換角，而強尼戴普對此提出誹謗訴訟，向安柏赫德求償5000萬美金（約14.7億台幣），安柏赫德主張自己所公布的細節都是事實，雙方對簿公堂，近期強尼戴普的支持聲浪有大幅上升的趨勢，安柏赫德的律師在美國時間3日向法庭提出「撤回訴訟」，理由是他們沒有完整陳述自己的主張。

該申請遭到該案法官佩妮阿茲卡拉（Penney Azcarate）的駁回，意味著民事訴訟將繼續進行，安柏赫德的第一位證人是研究「人際暴力虐待」的心理學家暨唐恩休斯（Dawn Hughes），唐恩博士表示安柏赫德受到婚內虐待，因此留下創傷後壓力症候群（PTSD）。唐恩博士敘述安柏赫德有家暴傾向的父親，「她從小就學會愛一個傷害她的人。」同時指控強尼戴普曾對她身心都造成傷害，甚至是性暴力，他提到自己為安柏赫德做了十幾次心理測試，才判定她有創傷後壓力症候群。

安珀赫德在法庭上哽咽，強忍著淚水。（圖／翻攝YouTube）

安柏赫德聽到唐恩博士這一段話，也忍不住紅了眼眶，另一名目擊證人指出，強尼戴普對安柏赫德和演員詹姆斯法蘭科（James Franco）的緋聞感到不滿，兩人在2015年波士頓飛往洛杉磯的航班上爆發爭執，當時強尼戴普踢了安柏赫德一腳，還怒回「祝妳和妳的情夫玩得愉快」。除此之外證人說他們爭吵時還提到另一名演員比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton），但不知道具體內容。據悉接下來安柏赫德的證人會陸續登場，她本人將有可能自己坐上證人席，敘述與強尼戴普的相處過程。