好萊塢相差19歲的怨偶強尼戴普((Johnny Depp)與安柏赫德(Amber Heard)，結婚僅一年就鬧婚變，甚至互控家暴，兩人的官司纏訟多年，近期家暴誹謗官司再開庭，強尼戴普的經紀人傑克惠格姆(Jack Whigham)作為證人出面，認了因安珀赫德那篇家暴文，導致強尼戴普丟了《神鬼奇航6》合約，損失片酬高達2250萬美元(約6.6億台幣)。

強尼戴普與前妻安珀赫德的家暴誹謗案，開庭已持續4週，沒想到離婚已5年的兩人，在法庭上仍不斷丟出新爆料，本週一(5/1)男方的經紀人傑克惠格姆，以影像方式作證，提到了強尼戴普的代表作之一《神鬼奇航》，當年因為家暴案，強尼戴普第一時間遭到片商迪士尼切割，這決定遠在相關官司判決出爐前就發布，讓他至今難以釋懷。

強尼戴普之前出庭時，被問到關於《神鬼奇航》片約問題，表示內心疙瘩難化解，即使迪士尼掏出3億美金外加100萬頭羊駝，他都不願回鍋該系列，如今他的經紀人惠格姆以證人之姿出面，表示其實強尼戴普當初已跟迪士尼簽好了《神鬼奇航6》的合約，片酬高達2250萬美金(台幣6.6億)，但2018年12月，安珀赫德在《華盛頓郵報》上發表了家暴文章，雖然沒指名道姓，但仍重傷強尼戴普的事業。

傑克惠格姆表示，早在2019年初，他們就知道迪士尼不再讓強尼戴普出演《神鬼奇航》系列電影，當然包含最新的《神鬼奇航6》，他更指出，從2018年12月到2020年後，強尼戴普的合約全數告吹，「在那封公開信曝光後，很難幫他談到大公司的片約」，更讓惠格姆自責的是：「我沒能救下《神鬼奇航6》」，無法說服製片讓戴普繼續扮演傑克船長，而安珀赫德的律師質問惠格姆，是否有跟迪士尼簽下紙本合約，惠格姆表示沒有，但補充，其實好萊塢很常以口頭方式達成並約定協議。