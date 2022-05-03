宏達電今天公布首季財報，營業毛利率季增加4.1個百分點，每股虧損為0.92元，已是宏達電連續第16季單季虧損，但近年虧損幅度有收斂趨勢。

宏達電今天公布首季財報，營業收入為新台幣11億元，營業毛利率從去年第4季的33.7%上升至37.8%，增加4.1個百分點。營業淨損為10.4億元，營業利益率為負94.6%，歸屬於母公司業主淨損為7.6億元，每股虧損為0.92元。

宏達電積極布局元宇宙，在今年世界行動通訊大會（MWC）上首次揭示HTC最新元宇宙世界VIVERSE平台，以及賦予使用者穿梭於各平台的VIVE Connect、針對家長和孩子隱私與安全的軟體設定應用VIVE Guardian，宏達電也首度推出XR車用娛樂平台holoride，乘客在汽車中佩戴VR眼鏡VIVE Flow可體驗沉浸式車內VR應用。（編輯：郭無患）1110503