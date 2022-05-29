好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司經過6週審訊，訴訟程序進入陪審團審議階段，最快31日會做出宣布。

雙方律師27日已做了結辯，陪審團隨後展開審議，但糾結數小時仍無法做出一致決，將在「美國陣亡將士紀念日」連假過後的31日恢復審議。

以下是所需要知道的陪審團兩三事：

● 在美國，陪審員如何選出？

美國各聯邦地區法院從已登記選民的名單和住在地區內的駕照持有人名單當中，隨機選出公民。被選中的人須填寫一份問卷，以協助判斷他們是否具備擔任陪審員資格。合格者再經過任意挑選，被傳喚履行陪審員義務。

然而，被傳喚不代表真的會擔任陪審員。當一場審判需要陪審團，合格的陪審員會被帶到審判室，接著法官、檢察官或辯護律師會詢問他們問題，以判斷是否適合擔任這場審判的陪審員。這個程序又稱「預先審查」（voir dire），目的為了排除可能無法對案件做出公正決定者。

候選陪審員若是認識與審理案件有關的任何人，或是知道關於案件的資訊，或是可能對案件有關的人士或議題有強烈偏見，通常會被法官排除。檢察官或辯護律師也可能不說明理由而排除一些人選。

● 戴普-赫德案的審判有多少位陪審員？

戴普-赫德案審判起初有7名陪審員和4名備選陪審員，留下的有7名陪審員和2名備選陪審員。

備選陪審員選出方式與正式陪審員相同，且一起聆聽案件的證據，但除非為了取代正式陪審員，例如有人可能因為醫療因素必須退出，否則他們不會被要求協助判決。

當本案於4月11日開始審判時，只費時約4小時便從一開始的11名候選陪審員選出陪審團。

美國娛樂新聞媒體Deadline報導，候選陪審員被詢問對一些議題的看法，包括「我也是」（MeToo）運動、家暴、性侵、酗酒、吸毒、指責受害人、名人的社群媒體發文、警察可信度、爆粗口及怒砸資產等。

陪審員也被要求不要閱讀與本案有關的報導，法官阿茲卡瑞特（Penney Azcarate）要他們關閉手機的通知功能，以免讀到新聞快報。

● 強尼戴普為什麼要告前妻安柏赫德？

現年36歲的安柏赫德2018年投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），自稱是「家暴的公眾人物代表」。女方雖未指名道姓，但58歲的強尼戴普提告遭對方影射為家暴男，使他的事業大受影響，遭到多部電影換角，求償5000萬美元。

參演電影「水行俠」（Aquaman）的安柏赫德則提出反訴，指控強尼戴普的律師團隊稱她騙子是污衊，求償1億美元。

強尼戴普與安柏赫德2009年在「醉後型男日記」（The Rum Diary）片場結識，2015年2月步入禮堂。女方2016年5月提出離婚，兩人婚姻2017年正式劃下句點。雙方互控對方在不到兩年的婚姻中反覆受到家暴，當然，細節是兩方各說各話。

兩人達成離婚協議後，發表共同聲明寫著：「我們的關係充滿激情，雖然有時沒那麼穩定，但總是以愛為出發點。」

● 可能的結果有哪些？

陪審團將衡量相對的可能性來裁決，安柏赫德是否在2018年華盛頓郵報的文章中誹謗強尼戴普。

如果他們裁決誹謗指控成立，將命令她支付強尼戴普賠償金。他所追討的賠償金是5000萬美元，但陪審團可能會裁定他應該獲得更多或更少的金額。如果他們做出有利於安柏赫德的裁決，她就不必付錢給強尼戴普。

這是民事審判，不是刑事案件。安柏赫德和強尼戴普都沒有因為任何刑事指控受審。

民事訴訟是法庭案件，也就是一個人或實體（原告）可以要求另一個人或實體（被告）對某種類型的損害或不法行為負責。事主提出的，就是民事案件。如果原告勝訴，他們通常會從被告那裡獲得某種形式的賠償。

從合約糾紛或住宅驅逐到車禍受傷，或其他無數的傷害或糾紛，都可以提起民事訴訟。

民事案件的目的是賠償受傷害的人，而不是懲罰被告。如果被告在民事案件中敗訴，他們不會像在刑事案件中那樣被判有罪，也不用面臨監禁，即使他們被判定必須對相當於犯罪的行為負責。

民事案件的舉證責任也比刑事案件輕。在刑事案件中，被告的罪必須達「無合理懷疑」之程度，而在民事案件中，陪審團只需決定他們認為哪一方的爭辯可能性更大。

民事案件也可以庭外和解。原告和被告的律師會經常辯論，目的是提出一筆可以支付給被告的金額，在無須決議下結束一起法庭案件。（譯者：陳昱婷、張正芊/核稿：蔡佳敏）1110529