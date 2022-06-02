強尼戴普與前妻安柏赫德的家暴世紀官司在台灣時間2日凌晨落幕，最終男方大獲全勝，7項控訴全部成立，女方判賠1500萬美元(約4.4億台幣)，開完庭後兩人也幾乎在同一時間發出聲明，但不論點讚或留言數，都是強尼戴普壓倒性獲勝。

擁有超過2000萬粉絲的強尼戴普，官司結束後在IG發聲明：「真理永不滅亡」，感嘆6年來自己遭受巨大壓力，對孩子以及支持者都感到抱歉，但感謝陪審團讓他重獲生命，以及來自世界各地的正能量，讓他全程觀看判決過程至結果出爐，心情都相當平靜，也呼籲媒體不要對一個人未審先判，聲明PO出後截至目前(早上6點20分)獲得了842萬個讚，以及超過60萬則的打氣留言。

強尼戴普在IG發表聲明「真理永不滅亡」，不到3小時獲得842萬個讚與超過60萬則留言打氣。(圖／強尼戴普IG)

安柏赫德IG聲明僅有12萬個讚，加上留言設有權限，因此僅有3人打氣，推特部分大多數留言則為女權主義者的支持。(圖／安柏赫德IG)

敗訴者安柏赫德則相當崩潰，聲明痛批對判決結果「無比失望」，更大打女權牌，控訴自己無法阻止強尼戴普不對稱的聲勢和影響力，「這個判決對世界上其他女性該如何交代？現在又回到了多年前女性為自己勇於發聲時會被羞辱的年代」。聲明曝光後，擁有479萬粉絲的她，僅獲得12.8萬個讚，加上因有設定留言權限，僅有3人為她打氣，推特則有8萬個讚，大部分為女權主義者留言力挺。

根據最終陪審團裁決，安柏赫德必須賠償1000萬美元的補償性賠償，以及500萬美元的懲罰性賠償，不過依照維吉尼亞州法律有懲罰性賠償上限，因此該項罰金由500萬美元降至35萬美元，但安柏仍需賠償1035萬美元。