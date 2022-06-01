日前新竹縣科技公司羅姓副總駕車肇事，遭撞騎士轉院後搶救不治，事發後爆出分局長陪同肇事者筆錄、縣警局代轉肇事者聲明等連串離譜事蹟，多名警局高官遭懲處，甚至刑事局副局長黃家琦也赫然在列。不過新竹縣議員連郁婷認為，代轉聲明的新竹縣警局副局長許豐統利用警局與媒體溝通的群組轉發，此舉顯然是透過公部門資源行，為私人謀利，1日上午前往新竹地檢署按鈴告發。

羅姓副總駕車肇事一案，事件牽連多名警局高官，從新竹縣警局到刑事警察局都牽涉其中，5月31日警政署重新懲處結果為，前往關心羅姓肇事者做筆錄的新埔分局長林英煌記過2次、致電關說的刑事局副局長黃家琦記過2次、新竹縣刑大副大隊長吳仁志記過1次。關於轉發肇事者聲明稿部分，新竹縣政府警察局副局長許豐統記過1次。

連郁婷質疑，雖警政署以及新竹縣政府警察局表示將再由局長以下相關幹部交付通聯紀錄以及通訊軟體對話報請新竹地檢署調查，但許豐統仍未透露將羅姓肇事者聲明轉發給他之「友人」，其心可議。

此外，連郁婷表示，所謂「友人」究竟是警界還是政界？仍為大眾所關心，更遑論許豐統是要求下屬用警局與媒體溝通的群組轉發，此舉顯然是透過公部門資源，為私人謀利。對此連郁婷偕同新竹縣議員參選人彭致豪前往新竹地檢署按鈴告發，希望檢調單位能查明相關責任，才有可能還原真相，給家屬一個交代。

連郁婷表示，新竹縣警察局在此車禍案件中的各種失態行為，已經讓大眾對警察的公信力產生質疑。只有讓所有人曝光，才能建立一個不會關說、也不需要關說的警察工作環境，也只有讓所有涉案人士曝光，才有可能重建警察辦案中立的形象。