日本NHK報導，七國集團（G7）外交部長5月30日發表了一份聯合聲明，強烈譴責北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）級別的彈道飛彈，並要求北韓放棄大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫，參加並展開對話。

聯合聲明首先以最強烈的措詞譴責北韓25日發射洲際彈道飛彈，並指出北韓一系列的核武與飛彈活動有損國際社會的和平與安全、以及核不擴散體制。

聲明要求北韓遵守聯合國安理會決議，以全面、可驗證且不可逆轉的方式，廢棄大規模殺傷性武器及彈道飛彈計畫，並參加對話。

此外，鑒於北韓新冠疫情正在蔓延，聲明指出，當地的慘狀進一步惡化，因而要求北韓接受國際機構等基於人道主義觀點盡早進行調查，了解當地對糧食及醫藥品等的需求。

在此之上，聲明對日前聯合國安理會否決了加強對北韓制裁決議案的問題表示非常遺憾，呼籲安理會理事國及所有聯合國成員國再度確認北韓應當承擔的義務，並強調了國際社會團結一致攜手應對的必要性。