觀光局長張錫聰（右二）表示，觀光振興補助將從9月1日提前至7月15日實施。（陳祐誠攝）

行政院5月26日拍板55億元預算用於觀光產業振興，對象包括自由行、旅行團、觀光遊樂園等，原本規劃9月1日起實施，但業界認為無法等這麼久，否則會錯過暑假旺季檔期。交通部今日與各方代表會面後，同意將振興提早至7月15日實施。

交通部觀光局原先規劃，觀光產業補助分為特色團、自由行住宿以及遊樂園3個方向，旅行社組特色團遊可補助2萬元，若是搭配自行車遊程、國家綠道、聘用無雇主導遊領隊作為隨團服務人員、原民地區聘僱當地導遊解說等，可再加碼1萬元，最高補助3萬元。

讓民眾最有感的自由行住宿補助，平日入住旅館可享有1次800元補助，如果入住星級旅館，以及有環保標章、好客民宿、自行友善等認證的旅宿，可再加碼500元，最高補助1300元。

觀光局長張錫聰指出，補助原預計9月1日至12月31日上路，現確定改為7月15日實施至12月15日，相關細則觀光局會在6月中旬對外公布。

此外，自由行住宿條件再放寬，除了入住環保標章、好客民宿、自行車友善認證、星級旅館等，打過3劑疫苗的旅客訂房，也可獲得加碼500元補助。