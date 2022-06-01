新北市勞工局輔導企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施，新興建托兒設施連同專業諮詢及教保托育人員人事費用，最高可申請400萬元補助，職業工會設置托兒設施也能申請，今年第2期自6月1日起至7月15日期間受理。

位在三峽的清福長照社團法人，設有多家老人照護機構，僱用許多照服員及護理人員，他們幫大家照顧家裡的長輩，自己卻可能面臨小孩沒人顧的窘境，集團因此決定設置「清福幼兒園」，今年2月完成立案，目前已開始招生，配合員工上下班時間提供服務，讓員工可以帶著小孩一起來上班，安心工作，無後顧之憂。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵企業辦理托兒服務，凡企業在新北市設置哺（集）乳室、設立托兒設施（如托嬰中心、托育家園、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心）、提供居家式托育服務者，或登記在新北市且已發放托兒津貼，不論僱用員工人數多寡，每年皆聯合勞動部補助相關經費，勞工局期待與雇主一起解決員工子女托育問題，共同打造健全的職場與家庭生活。

事業單位只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網https：／／childcare.mol.gov.tw／「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局就可提出申請。若有相關疑問，可來電（02）29603456 分機6357李小姐（托兒服務）、分機6363黃小姐（哺集乳室）洽詢。