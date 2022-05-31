市議員施志昌31日會同台中市農業局至現場勘查冬瓜災損，希望能納入農災現金補助。（陳淑娥攝）

日前連日大雨，造成許多瓜類災損嚴重，多項瓜類雖有農災現金補助，但冬瓜卻尚未納入，市議員施志昌31日會同台中市農業局至現場勘災，希望能納入農災現金補助。農業局表示，全市冬瓜種植面積44公頃，受損已達18公頃，甲安埔就佔16公頃，超過受損兩成標準，將盡快會同農委會農糧署等相關單位進行勘察。

市議員施志昌說，甲安冬瓜埔種植面積有31公頃，昨天蔡其昌副院長與他收到農民陳情稱多處冬瓜因陰雨受損，但並未列入農災現金補助，希望政府也能協助農民。

施志昌表示，今日特別邀集蔡其昌大安服務處主任陳明謙、農業局科長林春良與瓜農至現場會勘，希望冬瓜也能納入農災現金補助，別讓冬瓜農血本無歸。

台中市農業局表示，全台中市冬瓜種植面積44公頃，目前通報受損已經達18公頃，而光甲安埔受損面積就有16公頃左右，已達現金救助受損兩成的標準，農業局將儘快邀集農委會農糧署等相關進行小組勘查，預計中央針對冬瓜每公頃41000現金補助，市府則額外補助每公頃資材3600元。