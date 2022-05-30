農田水利署嘉南管理處公布6月中旬起實施二期稻作灌溉。（農田水利署嘉南管理處提供／程炳璋台南傳真）

農田水利署嘉南管理處依據台南市水情，30日公布台南市2期稻作維持正常供灌，各區將在6月中至7月初陸續灌溉，其中曾文-烏山頭水庫灌溉區共可灌溉4萬1330公頃，白河水庫可灌溉2895公頃。

南台灣去年逢乾旱，1期稻作停灌，2期稻作延至7月中開始，今年水情相對穩定，年初以來持續都有雨水進帳，台南市曾文、烏山頭與南化3大水庫都維持一定水位，曾文-烏山頭水庫蓄水量5月底有4成滿，南化水庫有8成滿。

農田水利署嘉南管理處負責7萬4000公頃的灌溉面積，依據農田3年2作習性，每年約需供灌4萬多公頃土地面積。5月底正逢南部1期稻作最後一灌，台灣雖已進入雨季，農田水利署嘉南管理處正開會討論，是否持續完成1期稻作的最後灌溉，或者保留水資源，以防發生旱象。

農田水利署嘉南管理處灌溉股表示，台南市去年旱象嚴重影響灌溉用水，1期稻作還辦理休耕補助，2期稻作延至7月12日開灌。今年水情相對較好，5月下旬剛結束一波梅雨，為水庫帶來不少進帳，1期稻作順利，2期稻作樂觀，維持6月中至7月初正常開灌。

台南市曾文-烏山頭水庫灌溉區2期稻作共有4萬1000公頃灌溉面積，分為6組，新化分處、佳里及麻豆分處6月16日最快供灌，其餘分處陸續自6月下旬至7月初供灌，後續灌溉視水庫蓄水情形調整，今年供灌面積共有4萬1330公頃。

白河水庫灌溉區分為東山糞箕湖灌區、頭前溪灌區與白水溪灌區，最快6月21日供灌。