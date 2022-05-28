徐林金玉所用來打草鞋的木馬，已有1甲子的歷史。（謝明俊攝）

公館鄉福基村、石墻村早年以生產草鞋聞名。（謝明俊攝）

公館鄉第3代日式注連繩編織家蔡景騰專門生產注連繩外銷日本。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊（左起）農業處長陳樹義、黃金小鎮協進會理事長邱俊閔，聚精會神地看著阿婆徐林金玉打草鞋。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊肯定稻草產業活化活動傳承客家精神。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉福基村舊名「草鞋庄」，過去許多由公館進入大湖、泰安等山區工作的先民，就是在此購置新草鞋，目前全鄉僅剩1名83歲阿婆徐林金玉還會打草鞋，在地黃金小鎮協進會與苗栗縣政府合辦稻草產業活動，來傳承打草鞋技藝，並結合在地日式「注連繩」第3代年青編織家，讓公館鄉昔日興盛的稻草產業能夠傳承後世子孫。

公館鄉擁有大片後龍溪沖積扇平原，向來是苗栗市最重要的穀倉，日據時代，日本人為管控稻米生產運輸，還特地在苗栗市中山路鐵道旁興建苗栗倉庫，專門存放公館出產的稻米，由於稻米種植面積相當大，所以公館每年2期稻作結束後，都會產出大量稻草，在物資缺乏的年代，這些稻草都被充分加工製作成不同用途，如草鞋、草繩等。

公館鄉福基村及石墻村臨近獅潭鄉及大湖鄉，是早年進入大湖、泰安、獅潭等山區的重要入山口，草鞋兼具防滑、保護腳部等功能，所以早年先民都是穿著草鞋入山工作挑重，但因草鞋容易損壞，通常穿過3、4次後就會丟棄，所以入山工作前，先民都會購置多雙草鞋備用，客家婦女為了增加家裡營收，利用閒餘打草鞋販售換錢，因此，福基村及石墻村的客家婦女都擅於打草鞋，福基村因而獲得「草鞋庄」的別名。

為了喚起後輩子孫對福基、石墻等地先民生活傳承，黃金小鎮協進會在水保局及苗栗縣政府支持下，特別在石墻村圳頭文化公園舉辦工藝稻草產業活化活動，邀請徐林金玉阿婆到場示範打草鞋，並邀請從事日式注連繩製造外銷的第3代年青稻草編織家蔡景騰，展示各式注連繩及相關產品，讓傳統草鞋和新一輩稻草編織藝術家結合。

苗栗縣副長鄧桂菊由新上任農業處長陳樹義、黃金小鎮協進會理事長邱俊閔等人陪同，一起跟阿婆學習打草鞋，鄧桂菊也期盼這種難得的傳統農村技藝，能藉這個活動，讓更多人感受懷舊思情，傳承傳統客家人辛勤精神。