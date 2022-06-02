作為中歐班列南部通道的重要部分，已規劃至少25年的中吉烏鐵路終於要開建。吉爾吉斯總統紮帕羅夫近日接受採訪時表示，與俄羅斯總統普丁解釋吉爾吉斯需要中吉烏鐵路就像「空氣和水」後，普丁表示不再反對該專案。他表示，在完成可行性研究後，中吉烏鐵路將於2023年開工，預計建成後將是從大陸運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程縮短900公里，時間節省7至8天。

據新華社介紹，中吉烏鐵路的建成將完善新亞歐大陸橋南部通路，形成東亞、東南亞通往中亞、西亞和北非、南歐的便捷運輸通道，拓寬新亞歐大陸橋的運輸範圍，將改變大陸新疆以至於整個西部交通格局、加快西部大開發的步伐；同時有利於中亞、裡海石油的開發和利用，也對開闢大陸新的石油進口源，調整能源發展戰略具有重要意義。

據了解，紮帕羅夫是在接受該國媒體卡巴爾國家通訊社（Kabar）專訪時做出上述說明，表示在5月17日集安組織峰會期間，與普丁談了約半個小時。

根據規劃來看，中吉烏鐵路全長約523公里，其中在大陸境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。該項目擬從新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯卡拉蘇，到達烏茲別克的安集延，成為大陸運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程縮短900公里、時間節省7至8天。