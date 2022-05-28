日本陸上自衛隊28日在靜岡縣的東富士演習場，舉行了日本國內最大規模的坦克和火炮實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。此次設想在離島戰鬥，實施了直至退敵的一系列作戰。

共同社報導說，日本防衛省考慮到圍繞尖閣諸島（釣魚台列嶼）和台灣的對華緊張關係，力圖增強離島防衛體制。該演習近年來以離島防衛為主題，此次還首次投入了臨時部署在千葉縣木更津駐地的V-22「魚鷹」運輸機，旨在展示陸自的應對能力。

該演習以「綜火演」的通稱而廣為人知，新冠疫情前曾聚集2萬名以上的觀眾。為防控疫情，連續3年沒有普通觀眾入場，僅通過網路進行直播。此次舉辦演習的目的是教育隊員。日本防衛大臣岸信夫和防衛政務官中曾根康隆到演習場視察，也有外國軍方相關人士來訪。

演習中，陸海空自衛隊開展聯合作戰進行離島防衛，海上自衛隊的P-1巡邏機和航空自衛隊的F-2戰機也飛抵現場。應對敵人的隊員從魚鷹運輸機上抵達地面，最後由坦克和火炮一齊射擊。

據陸自介紹，28日上午的演習使用了彈藥約39.7噸，價值相當於約8.4億日圓（約1.93億台幣）。演習例行在每年8月實施，但過去兩年考慮到東京奧運和帕奧的舉辦而改為5月，今年也是考慮到防備夏季災害派遣和現場天氣而訂在這一時期。