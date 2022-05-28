日本長野縣一處高爾夫球場附近，近日出現一隻純白神獸，球友發現後趕緊拿出手機拍攝，並分享至網路引發討論，不少人直呼像動畫電影《魔法公主》的山獸神，高爾夫球俱樂部會長受訪時提到，牠其實是稀有的「純白羚羊」，只要看到牠就代表有好事發生。

日本某處球場出現一隻純白羚羊，看起來像是動畫電影《魔法公主》的山獸神。(影片來源YouTube/FNNプライムオンライン)

綜合日媒報導，長野縣鹽尻市的高爾夫球俱樂部「塩嶺カントリークラブ」球場附近，近日出現一隻純白羚羊，讓不少球友直呼「根本神獸降臨」，俱樂部會長山田祥雄提到，當地的羚羊本來就不常見，而且大多都是棕色皮毛，全身純白的非常稀有。

山田祥雄會長也表示，「大約在2年前我就曾目擊過純白羚羊的身影，但當時牠還小，所以一開始我以為，牠只是毛還沒長齊，沒想到牠竟然是全身純白，能看到牠順利長大，真的很開心」，由於白羚羊非常罕見，因此也被認為是帶來幸運的象徵，球友們打球時看到牠就會很高興。

山田祥雄會長也曾拍到純白羚羊與褐色羚羊玩耍的畫面，或是牠在果嶺奔馳的景象，不少網友表示，「牠讓我聯想到《魔法公主》的山獸神」、「很像神獸降臨」。大町山岳博物館館長栗林勇太看到影像後也很驚訝，「真的好白！我第一次看到全身純白的羚羊」，指羚羊的皮毛受基因等因素影響，所以才會出現個別差異，並呼籲民眾看到羚羊時，不要靠太近或打擾牠們，因為羚羊受到驚嚇時會發動攻擊。