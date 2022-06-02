警方強調，嚴禁於道路紅線違停、併排停車，以保持路口淨空。（警方提供／陳世宗台中傳真）

明天起端午節連續3天假期，今天北部返鄉旅客將陸續南下，國道及台中市重要道路車流勢必湧現，5日將出現北上返回工作地車潮，大雅警分局為疏導車潮特規畫交通勤務。警方指出，現場將由員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導以維持交通順暢，駕駛人務必配合員警及義交指揮疏導。

考量國內疫情尚為嚴峻，大雅分局針對端午節連續假期擬定相關交通疏導措施，規畫於重要道路、易壅塞路段，即國道一號大雅交流道、台74線快速公路、台3線及台10線省道運輸路線等，和台鐵車站（栗林、潭子及頭家厝車站），編排交通崗執行交通疏導工作。

大雅警分局提醒，連假期間外出務必做好車況檢查，事先規畫妥善的行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間；駕駛人行經壅塞路段時，務必遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序前進。

警方強調，嚴禁於道路紅線違停、併排停車，以保持路口淨空，行經路口務必禮讓行人；另籲請民眾勿心存僥倖，確實遵守酒後不開車，開車不超速等原則，保障自己與他人生命財產安全。