新冠肺炎本土疫情處於高原期，中央流行疫情指揮中心統計，目前全台累計感染率為9％，其中北北桃都已經破10％。對於這波本土疫情，專家表示有1預料之內、3預料之外的情形，預料之內的是防疫措施放鬆後就會有1波大規模社區感染，預料之外的則是高原期持續很久、兒童腦炎發生比例偏高、確診5天內死亡的比例比其他國家多。

衛部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎今接受廣播節目專訪時表示，新冠肺炎在20～30％的人感染後，就會下降到原來的水準，但是流行期間會產生有很多黑數，有些個案感染後沒有通報、快篩陽後自行待在家中，因此國內實際的感染數會比公布的數字更多。

李秉穎表示，這波疫情和他的推估類似，防疫措施放鬆後，就會出現1波大規模社區感染，不過預期不到的是，這波疫情的高原期較長，他過去預估高峰不會像高山，而是丘陵，因為民眾的防疫意識很高，採取自主防疫，導致疫情沒有一下子像幾何級數那樣衝高。許多統計專家的死亡模型推估，也都沒有預估到後來的確診數會被壓在一定範圍內，案例沒有一下子爆衝，這對醫療處置是有利的。

不過，李秉穎也透露，自己沒有預估到的是，此次疫情中，兒童腦炎的發生率比例偏高。他表示，這是以後需要做研究的，現在一些單位也會做定序分析，了解是否是台灣人的基因較為特殊所致。

除了兒童腦炎，李秉穎表示，此次感染者的前5天的死亡率比別的國家多，有人批評可能是醫療處置太慢。不過他認為是醫療處置得當，原因是過去成人惡化、死亡都是在1個禮拜後，如今有疫苗、口服藥可預防重症，但不管是疫苗的T細胞反應，口服藥的效果，總是要在感染2～3天才會出現。

李秉穎表示，「立即的死亡可能是T細胞反應、口服藥無法及時發揮的」，可以說疫苗、藥物把後面的可能發生的死亡消除了，前面一開始急速的重症死亡，有時候發病太猛爆，比如說兒童腦炎，比例看起來死亡偏前面，這不一定是壞事或表示醫療及防疫體系需要檢討，反過來講，這表示醫療、防疫作為有效，才能把後面的死亡壓下來，而前面的死亡本來就不容易考人為的方式壓下來。