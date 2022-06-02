本土疫情仍處於高原期，但似乎已到頂，過去兩周以來，僅5月19日、27日曾達到單日9萬例以上，其他多在6萬至8萬間。指揮中心認為，國內10%染疫率很可能是疫情高點；專家評估「單日10萬應該是看不到了」，最快7月上旬即可全面解封，入境者連0+7都 不用。

全國確診人數破200萬，約9%人口染疫，中央流行疫情指揮中心認為，10%很可能是疫情高點，比先前預估的12%至15%來得少。指揮官陳時中以北北基為例，整體疫情有下降趨勢，持續密切觀察。

「單日10萬例應該是看不到了」，台大公衛學院教授陳秀熙直言，疫情曲線已在往下降，若等到6月底，重症、死亡個案數明顯趨緩，那輕症或無症狀就可免隔離，「入境者連0+7都不用了」。

根據多國經驗推算，當台灣降至單日4萬例以下，應走向流感化監測、大幅鬆綁隔離及檢疫措施。「快篩陽即確診」上路後，陳秀熙判斷，由於PCR檢驗需求低，確診數將減少；逾200萬人曾染疫，也代表社區間已有足夠的群體免疫力。

陳秀熙說，中、重症個案感染得差不多了，生活若要回歸正常，走向流感化監測是必然趨勢，代表輕症者無須關7天，改採自主健康管理即可。