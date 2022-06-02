台灣5月本土疫情狂燒，醫師潘建志表示，短短1個月就死了1300人，他早就逆風建言升2.5級，因為看到韓國與澳洲當初過早開放的代價，其實升級不是為了清零，而是要爭取時間，讓老人和小孩可以打疫苗，也讓快篩和口服藥派送流程安排更完善。

潘建志昨在臉書發文說，台灣5月死了1300人，而他4月的一則貼文就曾比較過香港、韓國、澳洲、新加坡與紐西蘭和日本的死亡案例，換算成台灣人口以後，分成三種燈號，其中新加坡、日本與紐西蘭屬於綠燈，死亡案例2000人以下；韓國與澳洲則是黃燈；香港則是紅燈。

潘建志表示，以現況推估，台灣勢必多過當初估計的2000人，可能會處在澳洲與韓國之間的黃燈區，但如果台灣死亡率超過韓國，他也不意外。這2個月他都逆風建言要升2.5級，就是因為看到韓國與澳洲過早開放的代價；反觀比較保守的新加坡、日本與紐西蘭，在經濟上似乎沒有太大的問題，因此他才覺得台灣應先爭取時間，讓老人與小孩打疫苗，並將快篩和口服藥派送流程安排完善後，再來談共存。

潘建志指出，韓國與澳洲這2個國家最近大選，原先的執政黨都下台了，而疫情狀況屬於紅燈的香港，原本的行政長官更直接放棄連任。「早講不信，晚講沒用，良藥苦口，忠言逆耳。這本是醫生面對病人的日常，我從沒想過要放棄啊！」

潘建志也在留言處補充說，升到2.5級的目的不是要清零，而是要讓個案數不要衝得太快，爭取一些時間來佈署，否則光是一個輝瑞口服藥Paxlovid，台灣都要花2周開藥率才接近10％。