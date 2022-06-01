國內新冠肺炎疫情北降南升，今（1）日本土確診新增88,247例，台中市、高雄市確診數都比昨日略增1千例左右，精神科醫師沈政男對比北高確診曲線，兩者走勢極為相似，只是高雄慢了14天，以台北高峰推估，明天（6/2）就是高雄的高峰了。

沈政男1日晚間在臉書發文指出，這波疫情從北北基桃開始時，新增占率達全台八成，帶著全台曲線往上攀升，在5月17日與18日，北北基桃紛紛到達了高峰，台北高峰約1萬1，而新北為2萬8，以當時高雄確診數約5千例對比，台北出現相近確診數落在5月4日，因此高雄疫情就是慢了台北14天。

沈政男表示，高雄確診曲線形狀與高峰數目，與台北曲線「幾乎是一樣」，因此以北部高峰5月18日往後推14天計算，「明天，就是高雄的高峰了，頂多是後天，台南也是如此，高峰就是明後天」，不過南部人流指數沒有台北高，所以高峰確診數也不會太高。

至於高原期會持續多久？沈政男解釋，當北北基桃高峰後14天，換中南部到達高峰，就是高原結束的那一天，接下來曲線都會往下降。沈政男點出，從本周一到周三全台確診數加總來看，已經低於上周前三天了，「這是高原開始崩毀的徵兆，曲線其實已經正在準備往下走了」，預估10天後，高雄的新增數將降到七千多例。