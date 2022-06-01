金門今(1)日新增84名確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(1)日新增84名確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(1)日新增84名確診，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今(1)日新增84名確診，最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今(1)日新增84名確診，最新疫情狀況之五。（縣府提供）

金門今(1)日新增84名確診，最新疫情狀況之六。（縣府提供）

金門今(1)日新增84名確診，確診累計2275例。縣府宣布國小以下學生線上教學再延一周、國中3年級下周起持續線上教學至畢業典禮前一日，1、2年級則恢復實體上課。國立高中(職)得比照國中授課方式辦理。

縣府說明，國內疫情尚無趨緩現象，自5月3日起暫停實體課程改採線上教學以後，已有效減少校園群聚傳播鏈，且疫苗需於接種7天後，才會產生保護力，為避免增加染疫風險，以及考量疫苗的覆蓋率與對學童受教權的影響程度，縣府敲定國中3年級下周起持續線上教學至畢業典禮前一天，1、2年級則恢復實體上課。國小以下含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班，下 周起繼續暫停實體課程1周，改採居家線上教學，讓學習不中斷，也讓家長能夠安心與放心，後續視疫情狀況動態檢討與調整。另國立高中(職)得比照國中授課方式辦理。

金門今(1)日新增84名確診，確診累計2275例。目前收治中73例，其中無症狀或輕症63例、中症8例、重症2例；確診者居家照護569例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者93人，目前居家隔離179人，解除居家隔離133人。

縣府統計至5月31日止，確診病例中，男性1173人(占54％)、女性1018人(占46％)，分布年齡由2個多月到99歲；按年齡層，依次以20歲至29歲(410人)、40歲至49歲(395人)、30歲至39歲(355人)為多。