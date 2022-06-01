本土疫情持續往中南部延燒，中央流行疫情指揮中心今天公布國內本土新增88247例、46例境外、死亡新增122例，中重症則新增240例，其中136為中症，104例為重症。台北市單日確診人數排到六都之末。指揮官陳時中表示，目前全國染疫率為8%，以新北、基隆最高染疫率曾達到15~16％就開始緩坡下降來看，接下來全國最高染疫率10%~12%左右就會是最高點了。

指揮中心今天公布國內新增8萬8247例，本土疫情持續往中南部延燒，各縣市分佈仍以新北市為第一，1萬4894例、其次為台中1萬1511例、高雄1萬1499、桃園9568、台南7634例、台北7480例。

外界關心，中南部接下來有哪些區域還會爆發疫情，且中南部長輩多，該如何防疫？莊人祥表示，該注意的心是小小孩，要多注意。另外就老人家希望還是要多打疫苗，相關NPI要做好，有發高燒有喘的時候就要隨時提高警覺運用視訊診療還確認。

莊人祥表示，目前中南部中，台中是與高雄市單日確診數比較多，不過最近一周高雄Rt已經低於一，其他縣市觀察中。他指出，雙北已經大多數超過8%以上的感染率甚至到10後漸漸緩解，其他地區如中南部，還在漸漸往這數字靠近。高峰上還是會上升，但幅度可能最近就會達到高峰。

陳時中則表示，目前全國染疫為8%，但以新北與基隆兩個縣市最高到15~16%的後就開始下降可以看得很清楚，應該就是最高峰。而目前高雄染疫率目前只有6％，會持續往上走。

陳時中說明，若以整體染疫率來判定，因為全台都還在高原期，因此北部染疫下降後，其他地區會慢慢往這個數字靠近，不過估計全國達到10~12％就是高點，且會就會往下降。目前全國是8%，也可能到10％就會陸續緩波往下降。