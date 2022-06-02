近期由於政策的推動，在視訊門診中診療了許多COVID-19快篩陽性的輕症患者，其中大多數都是咽喉疼痛、嚴重咳嗽、聲音沙啞，當然還是有發燒、鼻塞等其他上呼吸道症狀為主。其實跟之前熱銷的基本藥品項目很雷同。還是會建議大家準備消炎止痛藥、止咳化痰藥、流鼻水鼻塞的抗組織胺類藥物。

額外也建議可以使用一些局部噴劑，像是咽喉的殺菌消炎或止痛消炎類噴劑及口含錠，可以幫助劇痛的患者能有很好的緩解效果，避免疼痛去影響吞嚥進食，造成恢復力的下降。另外劇咳不止的患者，也能跟醫師討論這個部分，適時加入一些支氣管擴張的口服藥或是短效吸入劑，也能使得咳嗽更能緩解。

而面對嚴重的鼻塞，如果口服藥對患者仍不夠有效，還是可以優先使用類固醇或是抗組織胺鼻噴劑來協助。實在非常嚴重的，甚至可以使用俗稱縮鼻劑的噴劑來解除鼻塞現象，但是還是要注意的是，縮鼻劑連續使用不要超過7天，一天之內也盡量在控制在3次左右，避免後續的反彈性鼻塞症狀。

大人和小孩的用藥，類型差不多，但是主要在劑量的不同，需要醫師根據小孩的狀況來做建議使用。另外，小孩的止咳藥水使用上，必須要避免使用含有可待因或是鴉片類鎮咳藥物的藥水，因為可能會對小孩有一些呼吸或是成癮性的問題。

(圖/潮健康提供)

●輕症在家休養時，應注意哪些作息與營養補充，有助於恢復較快？

作息上還是建議盡量規律為主，但如果身體比較疲倦，可以多睡一點沒關係，但建議是提早入睡，然後睡到自然醒過來；比較不好的是熬夜晚睡又晚起，紊亂的生理時鐘，對恢復健康只是有害無益。三餐盡量也是正常規律，如果食慾很好可以多吃一些，食慾不好就少量多餐，補足身體的能量和水分供應。

一般來說，大部分人的飲食都是熱量過高，營養不均。在生病的當下建議作適度的調整，盡量均衡飲食並攝取好吸收的食物，像是清淡的米粥。至於限制上也不會很多，因為患者多半會有喉嚨痛的症狀，要盡量挑選溫涼、軟質、清淡口味的食物為主。患者也可以同時服用一些營養補充品，像是電解質、鋅、維他命B群或是維他命C等等，可以幫助身體進一步恢復的更快一些

(圖/潮健康提供)

●輕症轉重症可能會有哪些徵兆？長輩、孩子身體狀況應注意哪些變化？

對於快篩陽性的輕症長輩，除了一般的上呼吸道症狀之外，還是要特別注意他們的呼吸型態、心跳、血壓和血氧以及意識的變化狀況。如果有出現呼吸急促、心跳過快的心悸感、血壓異常上升大於160mmHg、血氧降低或是意識出現模糊的狀況，都是有可能轉成重症的情形，需要進一步密切注意，甚至是送醫。

小朋友有時比長輩更不會表達自己的不適，當家中兒童快篩陽性或是有相關症狀時，父母或照顧者都需要更加注意一些細節。

(圖/潮健康提供)

大多數的兒童受到新冠肺炎病毒感染後，僅有輕微的不適，症狀以發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞為主。在輕症轉重症之前，孩子體溫可能會超過 41°C，即使退燒了仍持續昏睡缺乏活動力，反覆頭痛與嘔吐，甚至出現肢體不聽使喚的抽搐、走路不穩、胡言亂語等現象。

而當孩子因病毒而產生腦病變時，更有可能出現不自主的眼球動作，例如：眼球固定偏向一側、眼球亂轉、鬥雞眼、眼睛上吊等狀況。臨床上觀察到幼童發燒的時間約為 48-72小時。倘若高燒超過 72小時且依然沒有退燒的跡象，也提高警覺！

對孩子而言，感染新冠病毒後最難受的時間，大致會是開始發燒的頭兩到三天，務必少量多次的補充水分。而當家中的幼童或長輩因為喉嚨痛而導致食慾下降時，可以採行少量多餐的策略，建議選擇軟質、好入口且富含蛋白質的食物，例如：豆腐、蒸蛋、魚肉(記得要挑除魚刺)等。主食的部分，則可以考慮熬煮過的粥品，更容易被人體吸收。

倘若孩子或長輩的食慾沒有因為喉嚨疼痛而受到影響，那麼，依照平日的飲食習慣準備食物即可，也可以採用蒸煮的方式烹調食材，避開口味過重的調味，減少對喉頭的刺激以及吞嚥時的不適。