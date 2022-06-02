藝人吳鳳從土耳其來台發展15年，與台灣妻子結婚後育有2個女兒，在台灣落地生根的他時常在社群分享日常，日前就應要求列出台灣10項缺點，以台北市高房價和低薪讓網友最有感，近日更分享來台團聚的妹妹眼中台灣7個優點，其中一項「交通有禮貌」，讓網友直呼是不是搞錯了。

吳鳳列出妹妹心中台灣的7個優點，分別是：一、台灣綠地多，出門能看見許多公園，也有不少山可以爬；二、交通方便，除了有捷運搭，路邊也能租腳踏車，電動摩托車也越來越多；三、交通駕駛有禮貌，沒有人亂按喇叭；四、就醫方便，台灣每個角落都有診所，醫藥費合理；五、美食多樣性，在地美食到異國料理都有，價格也相當便宜；六、便利商店多，不管何時需要什麼都能在超商買到，對比國外晚上7-8點店都關光，相對便利；七、安全，身為女生不管晚上幾點出門，還是覺得很安全，這點是國外沒辦法比。

藝人吳鳳妹妹列出台灣7個優點，「交通有禮貌」讓網友直呼不認同。(吳鳳 Rifat臉書)

吳鳳將妹妹眼見的台灣優點分享給眾人，強調台灣是我們的家，所有人都在同一艘船上，如果彼此好好溝通就會往前進，畢竟沒有人是完美，自然意見也會不同，但互相尊重才能解決問題，若能將「台灣」這艘船照顧好，就能夠去實現許多意想不到的夢想。

對此，網友紛紛留言：「台灣真的很好呀，但有些人就愛說是鬼島」、「台灣絕對是美麗的地方

，但有好就有壞的地方，我們要虛心接受」，不過仍有許多人對「交通有禮貌」此點不同意：「

常常遇見愛按喇叭的人」、「交通有禮貌是不是誤會了什麼」、「沒有人亂按喇叭，但很多人亂開車就是了」。