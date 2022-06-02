日經亞洲評論報導，從電子、半導體產業上可以觀察到，台灣企業過去透過併購日本企業壯大實力，如今台廠也將目標轉向汽車（電動車）業，這讓一些日本專家感到憂心，若日本企業在台日合作上過於粗心，加上台日友好想法下失去戒心，台灣企業很可能會在過程中取走技術，呼籲企業應該謹慎面對。

報導提到，從2010年開始日本出現一系列金融危機，台灣企業趁勢併購日本企業或製造商，這些交易讓台灣成為全球技術供應鏈不可或缺的角色，現階段日本政府也願意補貼台灣晶圓製造商台積電與聯電，就突顯高科技製造業有很高的比重傾向台灣。

在此狀況下，台灣企業也將目標擴大至日本引以為傲的汽車業，這讓一些專家感到相當憂心，尤其台日友好的關係會讓這件事情變得更容易進行。

一位不具名的分析師表示，「如果我們在合作夥伴關係上過於粗心，我們可能會看到日本技術被台灣人取走，日本在汽車行業也會被台灣超越，日本企業面對大陸企業的併購和合作都會非常小心，但與台灣企業接觸時，這方面的意識太過薄弱。」

另一名從事跨國併購的日本專家指出，就算與另一方合作，日本企業不應該把頂尖技術給他們，如果有聯手的必要，更應該在可以分享獲利但不分享技術的條件下進行。