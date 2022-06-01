「護國神山」台積電擴廠落腳台中，為擴大其商業效益，市議員楊正中呼籲市長盧秀燕掌握契機，爭取利用中清乙工以西、大雅中山路以東的60公頃農業區土地，打造中部的半導體產業園區；都發局長黃文彬認為，此規畫可以評估，台積電有很好的磁吸效應。

楊正中表示，距離台積電最近的中清乙工因面積小、回饋金高且周邊道路未完全開闢，若要進行單獨開發相當困難，但若能搭配台積電的開發，可以讓原本先天不良、後天失調的中清乙工重新活起來。

楊正中說，台積電設廠衍生供應鏈缺地的問題，包括日本、荷蘭等國家的大企業都在台中獵地，可望帶動西屯區及台中整體發展，希望市府趕搭台積電列車，配合中科三期都市計畫變更，在此打造全新的半導體產業聚落，可帶來很多就業機會及商業發展。

都發局指出，中清路乙工西側農業區在國際機場10公里內，距高速公路交流道僅5公里，符合國土計畫中長期遴選範圍，未來若變更為產業用地，將可活化土地並帶動地方發展，此外，都發局也積極尋找閒置土地，將評估作為半導體產業園區規畫。