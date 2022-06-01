為協助「護國神山」台積電2奈米新廠籌設案，中科管理局積極推展「台中園區擴建二期計畫」，不料，今（5/31）日辦理用地取得第二場公聽會時，興農高球場會員卻群起陳情抗議！原因是，政府規劃價購中科園區旁的「台中興農高爾夫球場」土地，擁有高球證的眾多會員擔心自身權益受損，今日紛紛到場舉牌陳情抗議，希望爭取將高球證納入補償範圍或以市價徵收高球證，否則將據理力爭、抗爭到底。

台中興農高球場會員權益促進會總召謝平上、會長陳永豐，今日下午與許多會員在公聽會外舉牌抗議，希望有關單位能重視所有會員的權益。

謝平上表示，台中興農高球場在1988年核准設立，歷經30多年的經營，如今卻要被政府價購，「球場經營者獲取暴利，但會員的球證使用權卻被終止」！興農高球場會員權益促進會希望地主要保障會員們的權益，否則會員將展開無限期的抗爭；陳永豐則要求將會員們合法購買的高球證，納入補償範圍，否則將誓死捍衛權益。

此外，30多年前以500萬買下5張高球證的程泰集團董事長楊德華，今日則發表一封文情並茂的陳情書，強調「支持護國神山、莫忘黎民百姓」，他舉出四點理由，強烈呼籲權責單位「擱置」台中園區擴建二期計畫。

理由之一，環境永續難以維持。90公頃的興農高球場作為中科台中園區超大面積的綠地，擁有淨化空氣與提供生物棲息的綜效，若台積電建廠成真，綠地瞬間消失，伴隨的是鋼構建築拔地而起，以及巨型煙囪所排放的異味不明氣體，大台中地區的空氣品質本已不佳，進駐園區的廠商早已擁擠，台灣尚有多處可建廠用地，以台積電的社會地位與取得資源的能力，何苦榨乾園區的最後一片淨土。

理由之二，週邊交通難以負荷。楊德華說，中科台中園區設置初期，路況如同行駛於大學校園，舒適宜人。但自從台積電7奈米設廠後，每天車流由台74線一路壅塞至園區，6米路寬的科園二路更成為大型化學車的專用小徑；若台積電建廠成真，將超過中科園區的負荷，其所涵蓋的經濟、安全成本，政府與園區廠商勢將共同承擔，而更苦的卻是前來上班的黎民百姓。

理由之三，剝奪球場會員權益。興農球場擁有毗鄰台中市區的地理優勢，會員人數超過3,000名，是許多企業主與高爾夫愛好者運動休閒的好去處。台積電建廠若成真，球場經營者將獲得龐大的售地收益，而無數的會員不僅揮桿權益被剝奪，當初購置球證的投資更是付諸東流。以目前台中地區高爾夫球場的球證行情約300萬元計算，粗估3,000名會員共計90億元的權益被犧牲，完全不符合比例原則。

理由之四，應當均衡城鄉發展。伴隨全球晶片荒導致半導體業全速蓋廠，北、中、南各處科學園區已幾近飽和，高度都市化發展的結果，勢將加劇農業縣的衰落。因此，楊德華認為，如能借重台積電與供應鏈體系的強大人口吸引力，將2奈米廠設置於嘉義科學園區、馬稠後工業區或中科二林園區，可望順勢帶動地方發展，平衡城鄉差距，台灣更將成為名符其實的科技島。

據悉，「台中園區擴建二期計畫」私有地面積82.46公頃，興農高球場佔了其中的75％，其他還有95位地主。中科管理局表示，興農高球證權益保障部份並非不處理，而是目前尚未進入土地查估與土地價購作業，預計6月底召開地上物協議時，待興農高球場提出有形資產估價與無形資產的損失如高球證時，可再進一步研議。

行政院今年1月22日已核定科技部「中科台中園區擴建二期計畫」，持續壯大高科技產業布局下世代發展所需用地。中科管理局陸續進行都市計畫變更、環境影響評估等各項實質作業。中科管理局表示，5/30已送交環保署進行環評審查，今日辦理用地取得第二場公聽會，針對私有地主的陳訴意見進行回應與處理。 中科管理局表示，「中科台中園區擴建二期」選定毗鄰中科園區西側94公頃土地，計畫引進半導體產業與上中下游相關產業，最快預計2023年可提供廠商建廠，創造年產值約5,014億元，提供約4,500個直接就業機會，以因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展，配合全球半導體產業技術提升及供應需求，並滿足產業的用地需求。