新冠疫情已延燒超過二年，台灣從四月再次爆發新的本土疫情至五月中旬，每日已突破約八、九萬例，中央疫情指揮中心已宣布未來政策將與新冠疫情共存，也開始針對染疫的醫療流程規劃擴大染疫的準備，過去台灣一直堅守清零防疫到如今轉變為共存，民生經濟是首當其衝的問題，究竟「清零經濟」與「共存經濟」哪一項才是對台灣未來有益的經濟決策呢？

在今年四月初開始爆發大量本土案例之後，等待復甦已久的餐飲業、觀光旅遊業又是一片哀嚎，原以為過去兩年的新冠疫情已逐漸消散，卻在此時爆發又進入新一波高峰期，而且這次台灣決定與疫情共存，在沒有意料到的情況下，許多業者投訴原本逐步回升的營業額又下降超過七成之多，先後經歷過兩年的疫情經濟後，已核發的紓困貸款與補助皆在今年到期，令許多企業不知該如何面對這一波疫情經濟，更質疑與疫共存是否會對本要復甦的台灣經濟再度重創。

其實在世界上許多國家都是選擇與疫共存的經濟策略，而且已逐步開始復甦經濟的政策，就連遠東集團董事長徐旭東都表示「新冠疫情確診人數雖然變多，但民眾應該要習慣「與病毒共存」的趨勢。」。

過去兩年台灣都是以鎖國清零的新冠防疫為主要策略，讓本土的觀光旅遊、餐飲業都只能針對本土市場作發展，雖然在本土經濟振興的情況下，似乎感受到經濟的繁榮，卻忽略了國際發展的趨勢，對於本土企業反而造成封閉式的效果，在許多經濟大國都開始開放國際旅遊的時候，台灣的鎖國經濟其實已落後世界的潮流。

如今台灣決定與疫共存的疫情決策，雖然在一開始會造成本土產業的衝擊，但不可否認在未來的經濟上，可以逐漸恢復到過去沒有疫情的時候，卻也更考驗國家對於疫情經濟的準備是否充足？前兩年的紓困及振興補助也消耗國庫不少預算，在這次與疫共存的復甦經濟下，國家還能提供給人民什麼樣的資源將會決定這次的決策成敗。（作者為《卓越雜誌》總監）

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