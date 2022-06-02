韓國重啟觀光「高端手臂」去不成 陳時中透露1件事

韓國今天起重啟觀光，台灣遊客只要打滿2劑疫苗，即可申請免費觀光簽證入境旅遊，疫苗廠牌僅限WHO緊急使用清單的疫苗廠牌包括Moderna（莫德納）、Astra Zeneca（AZ）、BNT等，但不含高端疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，韓國染疫率現在30％，基本上他們社區很安全，所以開放程度高；各國開放時為了避免爭議，基本上會選擇承認WHO核准的疫苗為主，韓國也是根據這樣選擇的。

至於高端疫苗何時會取得國際認可？陳時中表示，可能再等等，高端在WHO團結疫苗試驗應該越來越有進展，「整體進展我不知道，但我知道WHO現在在寫報告了」。

各國陸續開放國門，民眾關心7月是否可望組團出國？何時可以鬆綁入境檢疫「7+7」？陳時中表示，相關政策都在滾動式檢討中。

至於國內旅遊團，是否可比照健身房解除「3劑疫苗禁令」？陳時中表示，其實還是希望把疫苗打好，因為疫苗是最根本的方式，「可以打的人盡快打」是比較方便又對社會、對自己最好的方式。

我國自6月1日入境全面使用唾液PCR篩檢，但據傳衛福部次長李麗芬5月27日從瑞士返國是使用唾液PCR，但晚兩天同樣從瑞士返國的立委卻仍使用鼻腔PCR。對此陳時中回應，不用去懷疑誰有特權，都是從歐洲回來，會根據轉機最後一站，該做唾液篩檢或鼻腔篩檢，兩種各有優劣點，沒有哪一個比較佔便宜。