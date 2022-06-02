本土疫情「南升北降」，台北市宣布下周要讓高中以下各級學校學生校返校上課，對此，北市聯醫和平院區醫師John Tai Kuo表示，台北市上班與逛街的人潮回來了，接下來兩周應該會邁向逐步解封的道路，且他認為台北應回比南部更早解封，因為各國通常都是首都先爆疫情，但也都會最早控制下來。

北市聯醫和平院區醫師John Tai Kuo今在臉書發文說，台北市上班的車潮與逛街的人潮都回來了，下周孩子們也將要回學校實體上課了。兩周後，防疫應該會類歐洲化或走向逐步解封的社會免疫之路，不只是生理上，還有心理上與群體意識。

John Tai Kuo也說，台北應該會比南部還要早解封，但目前新北的疫情還不算樂觀，不過，各國的模型好像差不多就是這樣，通常都是首都會最先爆發疫情，但往往也會最早控制下來。

台灣疫情發展至今，即將進入後疫情時代，John Tai Kuo透露，公衛被績效KPI化的問題，應是未來的下一個戰場，政府應提升公衛預算，否則未來的路恐不輕鬆。

貼文引起網友討論，「台灣這樣的速度算很快，不過，對第一線醫護來說真的是度日如年」、「接下來酷熱的天氣對中南部醫療同仁更是考驗」、「平均大概就是桃園比台北早1-2周，我們院內員工的家戶確診數，這周開始明顯往下降了」。