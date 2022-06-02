有媒體爆料，中山醫學大學附設醫院專責病房某護理師表示，專責病房不夠用，並加開一般病房來收治確診者，甚至大人、小孩混住同病房，有護理人員要幫病人送便當，餵吃飯還被拒絕，民眾醫院暴力攻擊等事件。醫院2日回應，因應疫情嚴峻，確診者持續增加，專責病房得依原房型恢復多人一室。

根據護理師指出，要對病患抽痰依規定在負壓隔離病房，新冠確診者痰液病毒量高，但卻可在一般病房執行抽痰，隔壁床病患只能「廁所避一下」，家屬無法理解，護理人員不斷解釋。

有護理師說，中央說人力夠，但護理師一個月僅休6或7天，專責病房目前是1比7，但上班非常忙碌有時連吃飯都沒有，還要應付瑣碎狀況，今年迄今一些護理師都離職了。

對此，中山醫學大學附設醫院指出，依照每日確診量高，醫院依指揮中心指示成立專責病房，專責病房設置依照疾管署及衛生局標準，並報備衛生局核可而設立。

強調醫院護理人員完整接種3劑疫苗，並依疾病管制署＂醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引提供防護裝備，讓第一線醫護同仁執行醫療處置時之完整防護。