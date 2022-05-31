苗栗為恭醫院長陳振文有鑑於此疫情嚴峻，特別邀請院內全體同仁一起集思廣益，不論是運用科技或手法，一同尋求更安全的防疫措施，以解決因疫情而產生的各類問題與需求，短短1周讓防疫量能再提升。

苗栗縣5月中起每日確診數破千例，地區分布以竹南、頭份最多， 29日病例數共815人，佔全縣48.9％。為恭醫院為緩解急診壅塞情形，20日啟動苗栗唯一的「篩檢得來速」一條龍服務，讓民眾可快速採檢、看診、領抗病毒藥物，解決民眾等待的問題。

為恭醫院指出，5月起承接苗栗縣「加強版防疫旅館」，截至目前已收治61人，同時配合中央保全醫療量能政策，依其照顧中重症患者及與病毒共存的逐漸鬆綁政策，其居家照護的需求直線上升，為恭醫院承接全縣超過5成以上確診居家照謢病人，共6712人、佔全縣54.2％。

為恭醫院院長陳振文有鑑於此，特別邀請院內全體同仁一起集思廣益，不論是運用科技或手法，一同尋求更安全的防疫措施，以解決因疫情而產生的各類問題與需求。

短短1星期內，收到近50件同仁提出的創意提案，有些小創意甚至可以立刻實行，比如將平時與同事間相互提醒的防疫小語，設計成LINE貼圖，或是心理課設計一款員工福利卡，提供同仁心理諮詢服務專線以及特約廠商的彙整。

還有使用家用快篩試劑時，內附的試管（萃取液）不好擺放且容易傾倒，容易有汙染風險，拿在手上也不方便操作，因此有同仁利用常見長尾夾，將試管夾住，再將長尾夾側放，便可放在桌上，既輕鬆又簡單。

另有主管擔心第一線的急診書記因收取就醫或篩檢病人的費用及健保卡，而有染疫風險，因此設計一款「防疫收費盒」，此盒有類似兌幣機的辨鈔裝置，盒內裝置電扇和紫外線，啟動時鈔票飛起，紫外線燈照射便可無死角的照射鈔票並殺菌，確保工作同仁防疫安全。

因應COVID-19疫情，為恭醫院透析中心重新規畫到院流程，加強醫護的穿脫防護裝備訓練，並培育種子教師，一對一實際教學及稽核制度，且將樓層平面圖標註區域防護措施，設計照護重點稽核表，讓每位護理人員有所依循，提高工作場域的防疫安全性。

同時，醫事處與資訊課共同合作撰寫程式「pcrfskeyin」，有效舒緩急診病人與篩檢者久候的情形，降低急診醫護同仁暴增的工作量。

另有單位結合智慧科技，設計Power BI監控儀表板，在防疫過程中加入即時監控項目，可直接連結資料庫，使管理者能及時掌握資訊，做有效的資源分配及投入，將省下的人力，投入更重要的防疫工作，若此儀表板開發成功，未來還可用於住院病房或陪病者發燒管理儀表板、全院員工健康監測管理儀表板、員工疫苗接種管理儀表板等。

院長陳振文說，他感佩同仁不但在艱困時期堅守崗位，還能相互激發出不少防疫點子，其中幾個提案幾乎可直接實用於工作崗位上，當然有部分提案需要再思考其可行性，但不論如何創意無價，眾人面對疫情還能發揮創意修正流程或行為，讓防疫安全全面提升。