教育部青年署辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，提供青年於暑假深入社區產業、社會公益非營利組織體驗職場的機會，還可賺取3萬8250元薪資。

青年署表示，遍及全台各地303家非營利組織，今年共提供650個特色職缺，即日起至6月16日止報名，有興趣者可至「RICH職場體驗網」投遞履歷，各職缺進用到合適人選即下架。

110年暑假，「苗栗縣苑裡鎮山腳社區發展協會」透過計畫進用3名學生，來自實踐大學工業產品設計系的賴憲澤與國立聯合大學工業設計學系的謝昀諺，主要協助藺編產業的改良和設計，2人運用在校所學設計專長，為協會製作專屬的藺草材料包與藺編產品保養卡。

此外，在學習裁縫和編織技巧後，他們也設計出一款專為嬰兒打造的「隔尿墊」，更為協會帶來新的產品線。2人分享，藉由這次體驗，除了獲得滿滿成就感，也發覺自身對社區產業及傳統文化的熱忱，期望未來能夠從事相關的工作。

另一位來自逢甲大學企業管理學系的陳蘋，則是協助品牌行銷與藺編商品規畫調查，在督導及工作夥伴激盪下，很快地藉由問卷掌握品牌行銷資源及需求，並透過社群經營，向更多人推廣藺編產業。

另外，「社團法人台灣三元社會發展協會」也進用2名學生擔任小學生營隊輔導員，來自國立中興大學園藝學系的謝柏昇與國立中興大學教師專業發展研究所的邱芳琪，協助辦理食農教育暑期線上課程，共同規畫及設計營隊教案。2人透過設計故事繪本，以繪製圖片方式讓孩童認識各式蔬果，並了解均衡飲食的重要性。

「青年暑期社區職場體驗計畫」提供多元且具學習性的職缺，包括：社區工藝產品研發、導覽解說員、多媒體行銷企畫、環教保育、攝影剪輯等，體驗期間為7月4日至8月17日，共1.5個月，提供薪資3萬8250元，35歲以下大專以上在學青年把握機會踴躍投遞履歷。