星巴克奇美博物館門市首賣三款商品，包含馬克杯和提袋，充分展示當地藝文氣息。（星巴克提供）

疫情延燒讓不少人不敢輕易跨足縣市旅行，星巴克特別結合在地文化，打造多款特色門市系列商品，在自己家裡就能蒐藏各地風光，如星巴克奇美博物館門市首賣的三款商品，包括「奇美博物館馬克杯」、「奇美臻藏馬克杯」或是「奇美榮耀小禮袋提袋」，以線稿描繪出博物館的人文氣息，或是以手繪風的方式呈現出藝術美學，收納了該門市所在社區的藝文氛圍。

星巴克北港門市販售的「北港平安馬克杯」、「北港平安隨行卡」等，以北港門市呼應坐落所在地——北港朝天宮宗教重鎮意涵，所延伸出的五款商品，命名更寓意著保佑平安，別具在地特色。或者於宜蘭頭城門市販售的「頭城蔚藍馬克杯」，以位於宜蘭頭城車站、老街及烏石港附近，乘載著烏石港知名的「石港春帆」商船雲集之歷史背景，門市整體以「遊艇」為設計意象，也延伸出以描繪門市遊艇外觀設計，在藍天碧海襯托下啟航的馬克杯商品，有著專屬魅力。