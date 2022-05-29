悶太久趁天晴出來透透氣，雲林縣北港朝天宮出現人潮。（張朝欣攝）

近日確診人數並未趨緩，加上連日下雨，民眾大多在家裡防疫、躲雨，29日南部天氣轉晴，不少民眾利用好天氣出來透透氣，雲林縣北港朝天宮出現不少參拜人潮，比之前的星期假日多出5成以上，朝天宮商圈店家表示之前1天僅2、30個客人，29日有近50人，希望疫情與天氣都能逐漸好轉，迎接端午連假商機。

北港朝天宮在5月全台確診人數增加後，許多遊客、信眾加強自我防疫，參拜人數銳減，以往星期假日廟前中山路擠滿人潮的情況不再，僅有零星散客，最受歡迎的中山路糕餅一條街，生意少了7、8成，一些排隊小吃眼見沒有人潮，乾脆歇業「度小月」。

朝天宮表示，29日天氣放晴，有3、4團進香團來參拜，朝天宮周邊也出現一些人潮，雖然不是很多，但比之前幾乎沒有人的情況好一些，大家都是把握難得的好天氣出來透透氣，同時向媽祖祈求心靈上的平靜，希望疫情趕快消退，恢復正常生活作息。

廟旁糕餅店老闆說，5月開始遊客便大幅減少，幾乎看不到遊覽車，只有自己開轎車前來的散客，進香團也紛紛延後進香行程，人潮比去年5月的3級警戒還少，主要是確診人數實在太多了，大家都很擔心染疫。29日出面許久不見的人潮，業績成長2、3成，應該是拜天氣好轉所賜。

1名來自台中的遊客指出，5月起大家都躲在家裡防疫，最近又連續下雨，實在是悶太久了，心情也因下雨而比較低落，29日天氣轉晴，便帶著家人出來透透氣，參拜媽祖順便買些北港著名糕餅作為防疫物資，聽說端午連假氣候並不穩定，可能又要在家裡發呆了。