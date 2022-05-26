明（27日）梅雨鋒面持續影響，西半部地區須嚴防豪雨發生。（圖／中央氣象局提供）

梅雨鋒面為台灣帶來豐沛降雨，中央氣象局表示，明（27日）梅雨鋒面持續影響，加上西南風帶來的水氣，各地還是容易下雨，尤其西半部地區須留意局部大雨或豪雨，周六（28日）雨勢趨緩，有機會可見陽光露臉，白天高溫上看31度，不過下周二（31日）另一波鋒面接近，西半部地區又將下起局部短暫陣雨。

中央氣象局表示，明天受梅雨鋒面持續影響，加上西南風帶來的水氣，可能有強對流發展造成的短延時降雨，尤其西半部地區有陣雨或雷雨，不排除有局部大雨或豪雨發生機率，另降雨區變化快速，各地都有降雨機會。

溫度方面，明天各地變化不大，低溫由北到南為22到25度左右，而白天高溫約27至30度，感受上較濕暖。

26日、27日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

周六起梅雨鋒面北移至浙江海面附近，台灣附近環境吹西南風，中南部地區仍須注意局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區恢復到多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；周日、下周一（29日、30日）各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，南部地區清晨受海陸風作用影響，亦有零星短暫雨。

氣象局預報員官欣平指出，周末鋒面遠離、降雨減少，各地白天溫度再上升，預估周末及下周一會有陽光露臉，北台灣高溫甚至有機會來到29度至31度，南台灣高溫則有31度至33度，感覺上較悶熱。

不過下周二至下周四（31日至6月2日）另一波鋒面接近，加上西南風影響，大氣又轉趨不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。