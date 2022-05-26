農民范虔彰苦笑表示，去年二期就很嚴重，今年比當時更嚴重。 （蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮水稻半數有空包彈情形。 （蔡旻妤攝）

台東今年日照時數是十年來最少，關山鎮一期稻作遇上3、4月低溫及降雨，2千甲稻作有半數面臨稻穗中沒有米的空包彈情形，農民憂稻子剩不到2成；紛紛向台東縣議員陳宏宗、關山鎮農會、台東農改場反映並請他們到場現勘，陳宏宗說，不僅關山，包含池上、鹿野等縱谷地區皆有農民受災。

農民將稻穗拿在指間按壓，裡面卻完全是空的，農民賴良森憂心表示，好不容易勾頭的稻穗，卻成了空包彈。關山鎮農會理事長周敏偉初估全關山鎮約有3成受災，需等天氣放晴才能進一步確認。

農民周敏勝指向稻田，這片田等於是稻草而已了，這種穀子送去米廠，米廠也頭痛。農民范虔彰苦笑說，去年二期已經很嚴重，今年比當時更嚴重 ，是否擔憂放晴後災情更擴大，他說「也只能這樣了」。

根據台東氣象站統計指出，台東今年1到5月的降雨天數及日照時數皆異於往年；氣象站主任黃嘉美說，日照時數只有87小時，是除了2013年外，過去10年來最少的；而降雨天數是近5年來相對較多的。

台東農業改良場則提醒農友，關山農民插秧時間較早，大多在1月底至2月中，一期稻作在低溫跟日照不足的情況下，水稻的生育期會向後延，日照少造成生長遲緩，估計收割時間會比往年晚一週，同時提醒農友要多觀察水稻成熟情形。

台東氣象站強調，今年的氣候雖讓民眾感覺異常，卻是因大家早已習慣了全球暖化下的氣候，依長時間統計看來，今年的氣候才算是比較正常。此外，今年水稻強制納入收入保險，只要單一鄉鎮產量低於過去5年平均的8成，基本型保險就會理賠。