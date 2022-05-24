玉里鎮公所提供防治稻熱病藥劑補助，每包150至300元不等，避免作物染病。（玉里鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮玉里鎮種稻面積約4千公頃，連月來天氣不穩、日夜溫差大，加上雨水多影響，田間濕度高，部分田區稻穗染上稻熱病。玉溪農會提醒農友，梅雨期後應立即防治，防止作物染病，玉里鎮公所也供藥劑補助，每包150至300元不等的補助，以減輕發病。

玉溪農會總幹事蔡宗翰今天說，葉稻熱病剛過，隨即進入穗稻熱病，農友反映目前染病狀況尚可，但待這波梅雨過後才會是關鍵，由於現在下雨噴藥防治也會被雨水刷洗掉，提醒農友下週雨停後，應立即投入田間管理，提高警覺避免作物染病。

花蓮區農業改良場資料顯示，水稻在抽穗前，稻熱病孢子會被雨水或露水落在葉舌及葉節上，抽穗時就被感染。初期在穗頸及枝梗上的病斑是淡褐色或暗褐色，嚴重時影響整穗發育，甚至枯死。

農改場表示，染病後的穀粒病斑，呈現暗灰色或白色，穀粒會變成「空包彈」，若沒有即時防治，發病周期只有4、5天。農友應把握抽穗前、齊穗期預防性施藥，建議在抽穗前7天完成施藥，再於齊穗期第2次施藥，以有效防治。

玉里鎮長江東成則提醒，在地農友有需求，可到公所農業課購買稻熱病防治藥劑，請攜帶身分證，依不同藥劑品項給予150元、350元不等補助，並建議依植物保護手冊推薦用量施用，也提醒農友近期務必要多加強田間管理。