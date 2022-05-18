台南市白河區部分稻田出現稻熱病，市議員張世賢接獲農民陳情，今邀市府農業局會勘。（張世賢服務處提供／張毓翎台南傳真）

市府農業局長李建裕（左一）表示，農民減產達2成以上就能獲理賠，若有相關疑慮，他會再請農糧署派員與地方說明。（張世賢服務處提供／張毓翎台南傳真）

農委會今年開辦水稻收入保險，將取代天然災害現金救助和稻作直接給付，但不少農民對新政策仍是霧煞煞，近來台南市白河區部分稻田出現稻熱病，市議員張世賢18日邀市府農業局會勘，農業局長李建裕表示，農民減產達2成以上就能獲理賠，若有相關疑慮，他會再請農糧署派員與地方說明。

農委會自今年起正式開辦水稻收入保險，農民無須繳納保險費，由農委會全額補助，理賠基準為各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1萬8000元；另稻作直接給付取消後，轉由水稻收入保險取代，沒有繳交公糧的農民可選擇加保。

張世賢說，稻熱病好發於每年2至6月，輕症會出現病斑和黃化，重症則全株枯死、稻穗空洞作結，這周農友反映，稻作因稻穗枯黃，結出很多「空包彈」，但依現行規定，農民領得農業保險補助，即不能再請領天然災害救助，要求市府提高農民補助金額。

李建裕說，依現有農業保險制度，稻作只要有短收2成，1公頃可獲賠1萬8000元。針對此次的勘查結果，他會再請農糧署派員與地方里長和農民協調、溝通，或者研議適合的處理辦法。

產業界人士指出，稻熱病的出現，多半與氮肥施用過多有關，屬於人為造成，過去應該從未發生因稻熱病，而達天然災害現金救助標準的情事，不過水稻收入保險上路後，不論人為或大自然因素，農民只要減產超過2成，就能獲得1萬8000元理賠，且與原來的災害救助金額相同，反而對農民有利。