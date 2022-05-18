本土疫情升溫，掀起防疫保單之亂，尤其是0＋7新制上路後，有業者表明將檢查小黃卡，若發現打滿第3劑者不予理賠。行政院長蘇貞昌昨晚指示，只要業者核保就要理賠，要求金管會加強督導。不過，民進黨立委蔡易餘、高嘉瑜、王美惠、莊瑞雄等人質疑，「贏的要做，輸的不賠，這不是詐騙集團？」要求金管會硬起來，若業者強行退保或不理賠，直接開罰不用勸導，殺雞儆猴。

高嘉瑜指出，保險公司核心價值是誠信跟公平，保險公司要保費時都稱甚麼都陪，民眾要申請理賠時卻甚麼都不賠，像是現在疫情升溫，保險業者不但要求不得重複投保，甚至強制把投保人退保，就連理賠條件也變成業者說得算，完全不甩金官會，呼籲金管會主委黃天牧針對近日爭議出面說明，不要繼續神隱。

針對防疫保單之亂，莊瑞雄炮轟，壽險公司去年賺大錢，賺錢爽歪歪，賠錢時機機歪歪，政府花大錢是要穩定人心，不是要讓保險業者賺大錢，業者眼看保險風險大增，下架商品、不核保、退保，沒有道理，金管會身為金融保險主管機關，碰到防疫之亂不要道德勸說，應該大刀闊斧直接開罰。

王美惠說，近期收到很多陳情，保險公司先收錢也核保，現在理賠風險大增，竟然退保、退款，好處佔盡，保險公司有夠沒天良，金管會不替百姓著想，還替保險公司說話，有夠惡質。

金管會保險局產險監理組長陳清源說，保險公司若已經核保，就不能退保，但尚未核保，業者可以依照風險考量決定，但只要開立3＋4隔離，保險公司就該理賠。高嘉瑜、莊瑞雄等人質疑，若保險公司拒絕理賠要怎麼處理，陳清源說，會依照法規辦理。

另外，先前宏泰人壽不當調漲保費，衍生「薰衣草條款」修法，該條款已在3月底上路，要求保險公司若要調漲保費，必須符合調漲前先向要保人說明，並提供要保人不同意的處理機制等四大要件，蔡易餘認為，這樣做法對投保人不公平，是替保險公司開後門，金管會應保護民眾權益，並非保險公司圍事。